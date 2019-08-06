حاج تركي تعرض لجلطة قلبية.. وهذا ما حدث له

نجح فريق طبي من وزارة الصحة السعودية في إجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة لحاج من الجنسية التركية بعد أن داهمته جلطة قلبية حادة وهو في الحرم المكي الشريف.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة عبر خدمة الخط الساخن من مستشفى أجياد كحالة، وعلى الفور جرى نقل الحاج واستقباله في الطوارئ وإدخاله مباشرة إلى قسم القسطرة القلبية.

وقام الفريق الطبي بعمل القسطرة على وجه السرعة التي أظهرت وجود انسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر الأمامي وهو المسؤول عن 70%، من تروية عضلة القلب مما استلزم سرعة تركيب دعامة دوائية في الشريان التاجي، وكانت النتيجة إيجابية جدا وتحسنت حالته.

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كما جرى إخضاع الحاج التركي لبرنامج خاص لإزالة التحسس من أحد أدوية سيولة الدم بعد ظهور حساسية منه وجرى ذلك بنجاح، حيث استجاب للعلاج بشكل ممتاز، والآن الحالة مستقرة تماما من الناحية الطبية مما سيجعل الحاج قادرا على العودة لإكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.