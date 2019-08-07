أول مولود في الحج.. وهذه جنسيته

سجل المولود الأفغاني محمد قاسم نفسه كأول طفل يولد في موسم حج 2019 عندما دوت صرخته في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة.

الحاجة مريم النوري (33 عاماً) والدة الطفل احتفت بها وزارة الصحة في مواقع التواصل الاجتماعي وشاركتها فرحتها، وأكدت أنها تتمتع بصحة جيدة بعد الولادة.

إلى ذلك قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في إطار تعليقه على جهود منسوبي الوزارة: " أفخر بإخلاص زملائي 30 ألفا من ‎أبطال الصحة يعملون بتفانٍ واجتهاد على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن لينعموا بالراحة والصحة، كل الشكر والتقدير لهم وبإذن الله يكون حجاً صحياً"