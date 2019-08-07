السعودية تدعو لحل النزاع بين الهند وباكستان سلمياً

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند للمادة (370) من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن المصدر، أن المملكة تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، وتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان الإقليم.

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وأعلنت باكستان، الأربعاء، طردها السفير الهندي وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية، بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

وصرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على التلفزيون: "سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم".

كما أعلن بيان للحكومة أن باكستان علقت التجارة مع الهند في إطار خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين.