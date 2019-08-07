إندونيسية حجّت قبل نصف قرن والآن.. تروي "فرق التجربة"!

سردت الحاجة رومياتي من إندونيسيا، تجربتها مع تطور خدمات الحج منذ السفر عبر البواخر قبل 48 عاماً حتى استخدامها تسهيلات مبادرة طريق مكة.

من أيام الحج على البواخر قبل 48 عامًا، إلى استخدامها تسهيلات مبادرة #طريق_مكة.. هكذا ترى الحاجة رومياتي من إندونيسيا تطور خدمات الحج. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/0fSzPyAUuA — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 5, 2019

وذكرت الحاجة رومياتي، بحسب مقطع فيديو نشره التواصل الحكومي في السعودية، أنها تعمل مشرفة للحجاج، وكانت أولى رحلاتها إلى مكة في عام 1971، حيث كانت المشاعر المقدسة والحرم المكي مختلفين عن اليوم، موضحة أن جميع ما شاهدت حينها كانت أشياء تقليدية حتى بئر زمزم كانت تستسقي منه باستخدام الحبل والدلو، وذلك حسب الإمكانات المتاحة في ذلك الوقت إلا أن ما شاهدته اليوم أمر مختلف.

وأكدت أن رحلتها الأولى كانت عبر الباخرة واستغرقت شهراً ويومين، ولكن الآن تغير الأمر وأصبحت التسهيلات متوفرة أكثر عبر مبادرة طريق مكة التي أنجزت الإجراءات وقدمت خدمات جديدة ومتميزة لحجاج إندونيسيا.