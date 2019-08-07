نجاح عملية قلب لحاج سوري بالكي بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد

نجح فريق طبي في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، في إنقاذ حاج سوري بالعقد السادس من العمر بعدما تعرض إلى إغماءات متكررة نتيجة تسارع شديد في ضربات القلب في حالة حرجة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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واستقبلت المدينة الطبية الحالة بشكل عاجل لخطورة الأمر عبر خدمة الخط الساخن، ولم يكن بالإمكان التحكم في ضربات القلب البطينية السريعة عن طريق الأدوية لذلك قرر الفريق الطبي على وجه السرعة نقل الحالة مباشرة لمعمل قسطرة كهرباء القلب، حيث تم إجراء عملية كي للتسارع البطيني عن طريق تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد تكللت بالنجاح التام.

وأكدت "الصحة" نجاح هذه العملية الدقيقة التي وجدت إمكانات كبيرة في وقت قياسي وإنهاء هذه الأزمة الخطيرة للحاج الذي سيتمكن من الخروج من المستشفى وإكمال حجه بعدما تماثل للشفاء.