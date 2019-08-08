الخارجية السعودية: أكثر من 1.8 مليون تأشيرة حج لهذا العام

أنهت وزارة الخارجية السعودية، ممثلةً بوكالة الوزارة للشؤون القنصلية وبعثات المملكة في الخارج ووكالتها للشؤون الفنية، عملية إصدار التأشيرات إلكترونياً للحجاج من مختلف الجنسيات لموسم الحج للعام الحالي 1440هـ.

موضوع يهمك قامت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس بتفويج 23 حاجاً منوماً من مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة.ورافق طبيب... فيديو.. تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة إلى المشاعر السعودية

وبلغ عدد تأشيرات الحج التي أصدرتها وزارة الخارجية أكثر من 1.8 مليون تأشيرة صدرت عبر جميع بعثات المملكة وبعثات الحج المؤقتة في الدول التي لا يوجد للسعودية فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي دائم.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس "إن "الوزارة بدأت بالإعداد المبكر لموسم حج هذا العام، وقامت بإرسال بعثات مساندة لإنجاز عمليات منح التأشيرات لحجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم، ووصل العدد النهائي للحجاج الحاصلين على تأشيرات دخول 1.821.690 حاجاً".

وأضاف الدوسري أن "استخدام التقنيات المتطورة التي تربط ديوان وزارة الخارجية بالبعثات الرسمية والمؤقتة أسهم في الإنجاز السريع وبدقة عالية"، موضحاً أن ذلك يأتي "في إطار ما تقوم به الوزارة جنباً إلى جنب مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى خدمةً لحجاج بيت الله الحرام وتسهيلاً لقدومهم لتأدية فريضة الحج".