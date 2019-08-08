رجل أمن وابنه الكشاف تجمعهما المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج

اجتمع رجل أمن وابنه الكشاف في المكان نفسه، بصعيد مشعر "منى" وقبل ساعات من استقبالها وفود حجاج بيت الله الحرام، ضمن الفرق الأمنية والكشفية التي أنهت استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد التقى العقيد وليد بن صالح الرميح، من منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني، ابنه "ريان" الكشاف المشارك ضمن كشافة تعليم الرياض، الملتحقة بمعسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن.

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وأكد العقيد الرميح خلال اللقاء، حرصه على أن يشارك ابنه مع الكشافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لأهمية تلك المناسبة من كل النواحي، ولمعرفته أن الحركة الكشفية حركة انطلاق تأخذ بيد الناشئة نحو المعالي والآفاق وتكسبهم المهارات ليخدموا أنفسهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه، مُشيراً إلى أنه يفتخر ويعتز أن يكون هو وابنه أتيا لخدمة ضيوف الرحمن.

وعبر الكشاف ريان عن فخره واعتزازه بوالده الذي هو قدوته في الحياة، مؤكداً أنه تعلم من والده الكثير من الصفات، ومن أهمها القيادة وحب التطوع وخدمة الآخرين، وقال: إن زيارة والده له بالمعسكر تدفعه إلى تقديم المزيد من البذل والعطاء لخدمة الحجاج.

من جهته، أوضح قائد الفرقة الكشفية التي تضم الكشاف ريان، القائد الكشفي عبيد برجس الدوسري، أن زيارة والد الكشاف ريان وحديثه مع أفراد الفرقة أعطتهم دعماً معنوياً ولوجستياً سيكون له الأثر الطيب خلال أدائهم مهمتهم، مشيراً إلى أن زيارة ولي أمر الكشاف لابنه تعد من أساليب التربية بالقدوة التي ننشدها.