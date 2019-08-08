قطار المشاعر ينطلق غداً لنقل أكثر من مليوني حاج

ينطلق قطار المشاعر المقدسة ابتداءً من يوم التروية الثامن من ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق لينقل أكثر من مليوني حاج. ويقع القطار في الجزء الجنوبي من منطقة المشاعر المقدسة ويبلغ طول الخط نحو 20 كلم بمسارين مرتفعين عن الأرض.

ويبدأ المسار من محطة الجمرات على طريق الملك عبدالعزيز عند المستوى الخامس لمنشأة الجمرات الحديثة، ويمر وسط طريق الملك عبدالعزيز مرتفعاً عن الأرض بمشعر منى إلى مزدلفة، ومنها إلى عرفات على الطريق رقم (3) لينتهي عند المحطة الثالثة عند الدائري الشرقي لعرفات.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 72 ألف حاج في الساعة. ويحتوي المشروع على 20 قطاراً، سعة كل واحد 12 عربة، تسع الواحدة منها بين 250 و300 شخص.

كما يبلغ طول القطار الواحد 300 متر، وبذلك يبلغ مجموع طوله ستة كلم، بينما يشتمل المشروع على 9 محطات مرتفعة عن الأرض في كل من منى ومزدلفة وعرفات بواقع ثلاث محطات في كل مشعر.

كذلك يبلغ طول المحطة 300 متر، ويتم الوصول إليها عن طريق منحدرات للدخول والخروج منفصلة، إضافة إلى سلالم متحركة ومصاعد كهربائية. وفي كل محطة ساحتان لانتظار الحجاج تستوعب كل واحدة منها ثلاثة آلاف حاج ومزودة بكل وسائل السلامة وتلطيف الجو، مع ساحة انتظار أسفل المحطة يتم تفويج الحجاج إليها تباعاً.

ولفت مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، المهندس موسى الزهراني، إلى جاهزية قطار المشاعر المقدسة لنقل ضيوف الرحمن بعد إنهاء جميع أعمال الصيانة المطلوبة والتأكد من جاهزية جميع القطارات، مبيناً أن "سار" نفذت أكثر من 20 فرضية للتأكد من جاهزية القطار وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.