صور.. الحجاج إلى منى الدعوات تسبق الخطوات

بدأت الجهات الحكومية والخاصة، مساء الخميس، في تنفيذ خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اتباعاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط أجواء مفعمة بالطمأنينة والخشوع في ظل توافر كافة الخدمات.

وقد ظهرت الحركة المرورية في مكة المكرمة وطرقها والشوارع المؤدية إلى مشعر منى بالانسيابية والمرونة وفق خطة أمنية ومرورية منظمة ومدروسة كان لها الأثر الواضح في وصول قوافل الحجيج إلى مشعر منى بكل يسر وسهولة.

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وأكد مستشار وزير الحج والعمرة والمتحدث الرسمي للوزارة، حاتم قاضي لـ "العربية.نت" أنه تم البدء في تصعيد الحجاج إلى مشعر منى، لافتا إلى أنه وصل إلى منى أكثر من 50 ألف حاج حتى إعداد هذا التقرير وما زال التصعيد مستمرا.

وقد رصدت عدسة "العربية.نت" عملية تصعيد ضيوف الرحمن من مقر سكنهم إلى مشعر منى عبر حافلات النقل.