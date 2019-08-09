مترجم فوري بين الطبيب والحاج.. إليك التفاصيل

قدمت وزارة الصحة السعودية لحجاج هذا العام "المترجم الفوري"، الذي يساهم في حل مشكلة التواصل بين الطبيب والمريض نظير تعدد اللغات بين الحجاج.

وقال مشرف التمريض بالعناية المركزة بقسم الطوارئ بمستشفى منى، عبد الرحمن أبو خضاعة، في حديثه إلى "العربية.نت"، إن وزارة الصحة قامت بتوفير أجهزة ترجمة تساهم بشكل كبير في ترجمة حوارات الأطباء مع المرضى خلال موسم الحج، وهذه المبادرة من وزارة الصحة تنفذ للمرة الأولى في السعودية، ولها أهميتها الكبيرة في حل مشكلة اللغة والتواصل بين الأطباء والمرضى، والتي أنهت كل مشاكل التواصل مع تعدد لغات الحجاج.

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وأضاف: "بفضل الله ثم بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة السعودية، تم توفير هذه الأجهزة وكسر القيود الخاصة بلغة التعامل بين الطبيب والمريض عن طريق هذا الجهاز، وبذلك تصل رسالة المريض بسهولة ويتم التشخيص والعلاج".