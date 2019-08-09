مستشار عباس: استضافة ذوي شهداء فلسطين مكرمة متواصلة

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، أن "استضافة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لذوي شهداء فلسطين هي تأكيد حي على أن الملك سلمان وشعب المملكة ومن خلفه كل العرب والمسلمين يقفون مع أهل فلسطين"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الهباش، خلال لقائه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، عبدالله بن محمد الصامل، الخميس، في مقر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في مكة المكرمة، أن "فلسطين وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وبحكومتها ووزرائها ووزاراتها وشعبها وذوي الشهداء يتقدمون بجزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين على هذه المكرمة المتجددة المتواصلة للعام الحادي عشر على التوالي"، مؤكداً أن "ذوي شهداء فلسطين سعداء بهذه الاستضافة الجليلة لأداء فريضة الحج".

كذلك أوضح أن "هذه المكرمة نزلت كالبلسم على جراح وآلام ذوي الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم وما يملكون دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومن أجل فلسطين التي هي أكبر قضية بالعالم، كما أنها قضية العرب الأولى التي تمثل جوهراً من جواهر الدين والعروبة".

من جانبه، شدد الصامل على أن "هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين باستضافة 1000 من ذوي الشهداء الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة تدل على اهتمامه وعنايته ورعايته وحرصه على أبنائه المسلمين في فلسطين بشكل خاص وفي العالم بشكل عام".

وقال: "رسالتي إلى أهلنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا في فلسطين أننا نحبكم والمملكة بلدكم الثاني، فنسأل الله أن يحفظ فلسطين ويحفظ أهلها".