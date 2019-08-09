"الصحة": لا أوبئة في الحج وسننقل المرضى إلى عرفات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور، محمد العبدالعالي، أن الحالة الصحية العامة لحجاج بيت الله لهذا العام مطمئنة، ولم تسجل أي حالات وبائية.

وبيّن الدكتور العبد العالي أن وزارة الصحة قدمت خدماتها للطوارئ لأكثر من 20 ألف حاج، وخدماتها للتنويم لـ 1096 حالة، واستقبلت العيادات الخارجية 4617 حالة، أما الخدمات المقدمة في المراكز الصحية فقد تجاوزت 103 آلاف حالة، وفي العيادات المتنقلة تلقى الخدمات قرابة 7500 حاج وحاجة، وأجريت عملية قسطرة قلبية لـ 158 حالة، عمليات جراحية قلب مفتوح لـسبع حالات، وتجاوزت غسلات الفشل الكلوي أكثر ألف غسلة، وأجريت أكثر من 51 عملية منظار، مشيراً إلى أن الخدمات المقدمة تتنوع ما بين خدمات علاجية وتخصصية دقيقة جدًا.

وأشار إلى تصعيد المرضى الذين لا يستطيعون التحرك والتنقل بشكل طبيعي بوسائل النقل المعتادة، من خلال خدمات طبية خاصة وسيارات إسعاف مخصصة لذلك أو مركبات تناسب الحالة الصحية لهم وبموجب سياسات وإجراءات وبروتكولات خاصة بأعلى مستويات الدقة لنقلهم بشكل سليم طبيًا وتمكينهم بإذن الله من الوقوف في عرفات والعودة بعدها لاستكمال علاجهم وضمان استقرار حالتهم الصحية، ولكي يتمكنوا من أداء مناسك الحج.

يذكر أن وزارة الصحة جندت 30 ألفا من كوادرها للعمل في موسم حج هذا العام.

كما قدمت خدمة الاستفسار عن المرافق الصحية ‏والاستشارة الطبية على مدار الساعة من خلال الاتصال على937 والإجابة بلغات متعددة.