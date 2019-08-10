صور وفيديو.. أمطار وعواصف وابتهالات في المشاعر المقدسة

هطلت أمطار رعدية غزيرة على مشعر عرفات بللت الحجيج وجبل الرحمة في منظر جمالي كان طابعه الغالب اللون الأبيض وهو لون ثياب الإحرام.

ورفع الحجاج أكف الضراعة إلى الله أن ييسر لهم حجهم ويجيب دعواتهم ويحقق أمنياتهم بعد أن قدموا إليه زرافات شعثاً غبراً تجاوز عددهم في نهار الوقفة مليوني حاج بحسب الإحصاءات الرسمية.

من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن أمطار مشعر عرفة بلغت 30 ملم، حسب مرصد عرفة حتى الآن، وسرعة الرياح وصلت إلى 100 كلم/ساعة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع طقس المشاعر على مدار الـ24 ساعة بتنسيق مستمر مع الجهات المختصة العاملة على تسيير أعمال الحج.

من جانبه، دعا الدفاع المدني حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.