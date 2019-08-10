فيديو مؤثر للحظة تفويج حاجة مريضة إلى مستشفى عرفة

أظهر مقطع مصور ـ بثه حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر لإحدى الحاجات تم تفويجها إلى مستشفى عرفة ـ فرحة ممزوجة بالدموع حينما قام الفريق الطبي بترديد التلبية معها بينما لم تتمالك نفسها.

فرحة الحجاج المنومين ومشاعرهم بعد تصعيدهم إلى مستشفيات #عرفة لإكمال فريضة الحج.

نسعد بمتابعتكم عبر سناب #الصحة..https://t.co/UKKfLz0J24#حج_بصحة pic.twitter.com/Q0P0X8BYyN — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 8, 2019

وكانت قد انطلقت قافلة وزارة الصحة من المدينة المنورة التي تقل 23 حاجاً من جنسيات مختلفة هم المرضى في مستشفيات المدينة المنورة لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وضمت القافلة 23 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة مع تواجد قرابة 120 طبيباً وممرضاً ومسعفاً، و7 سيارات إسعاف احتياطية وسيارتي إسعاف عناية مركزة، وكابينة أوكسجين متكاملة وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى.

وقد عبر عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم خلال عملية التفويج لحكومة المملكة وقيادتها على تسهيل سبل أداء الفريضة ومستوى الرعاية الصحية التي قدمت لهم بالمدينة المنورة منذ قدومهم وحتى موعد مغادرتهم إلى مكة المكرمة.