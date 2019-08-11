خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً من الرئيس التركي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اتصالاً الأحد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أشاد بالجهود السعودية في سبيل التيسير على الحجاج.

موضوع يهمك رفع المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن... اللواء التركي: نجاح خطط المشاعر تدل على قدرات قوات الأمن الحج

وهنأ أردوغان الملك سلمان بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، كما قدم الرئيس التركي التهنئة لخادم الحرمين بحلول عيد الأضحى، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التركي التهنئة بعيد الأضحى، مشيراً إلى أن المملكة لن تألو أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.