السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موضوع يهمك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اتصالاً الأحد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أشاد بالجهود السعودية في سبيل... خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً من الرئيس التركي السعودية

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبّر المصدر مساء الأحد عن رفض السعودية "لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني"، داعياً المجتمع الدولي "لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً لحقوق الأشقاء الفلسطينيين".

وأصيب عشرات المصلين الأحد، أول أيام عيد الأضحى، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين الذين احتشدوا للحيلولة دون اقتحام المستوطنين في أول أيام عيد الأضحى لإحياء ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل".