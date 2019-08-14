حرس الحدود السعودي يضبط حشيشاً مهرباً من اليمن

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة خلال موسم الحج، من إحباط محاولتين لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر على قاربين في عرض البحر قادمة من اليمن.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، نجاح القوات بمنطقة مكة المكرمة، خلال موسم الحج، في إحباط محاولتين لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر على قاربين في عرض البحر، تم رصدهما حال دخولهما المياه الإقليمية السعودية، قادمين من المياه اليمنية، وكان القارب الأول يخطط للوصول إلى قطاع جدة، مما حتم التعامل معهما بكل حزم وقوة، حسب مقتضيات الموقف.

وأسفرت العملية عن اعتقال 3 أشخاص من الجنسية اليمنية، وهم يحاولون تهريب حمولة تقدر بحوالي 300 كلغ من مادة الحشيش المخدر.

ورصدت القوات القارب الثاني بعد يومين من العملية الأولى، وتم إحباط محاولة التهريب وضبط أكثر من 200 كلغ من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها، وهم أربعة يمنيين قدموا من السواحل اليمنية مستهدفين الوصول إلى قطاع القنفذة قادمين من المياه اليمنية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن القوات تواصل التصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، والتي تهدف للمساس بأمنه واستقراره.