تحذيرات من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الجمعة، من تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات وميسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.