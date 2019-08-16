حالة نادرة.. حاجة سورية تلد 4 توائم في مكة

شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة ولادة حالة نادرة لـ 4 توائم بموسم حج 1440هـ لحاجة سورية تبلغ من العمر 23 عاماً، بعدما فاجأتها آلام المخاض عن حمل استمر 34 أسبوعًا فقط وهي في الحمل الثاني لها بعد 5 سنوات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن حالة الأم استدعت إجراء عملية قيصرية عاجلة، أجراها طاقم طبي متخصص، وأسفرت العملية عن ولادة اثنين من الذكور واثنتين من الإناث.

حالتهم مستقرة

ونقل طاقم المستشفى المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة بحالة مستقرة، ليتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة للتنفس، حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح ما بين 1300غرام و1800 غرام.

وبينت وزارة الصحة أن التوائم اثنين منهم بحالة مستقرة وجيدة واثنين لديهم قصور بسيط في التنفس، وهم الآن تحت المتابعة والعلاج على أجهزة الأكسجين مع تغذية وريدية وصحتهم في تحسن.

من جهة أخرى، رفع والد المواليد الأربعة شكره وتقديره على ما تلقاه من استجابة سريعة للحالة والرعاية الطبية لمواليده الأربعة وزوجته شاكرًا جهود الفريق الطبي المشرف على الحالة و الإدارة و جميع العاملين في المستشفى.