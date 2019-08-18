السعودية تنصح رعاياها بتجنب منطقتين من إسطنبول بعد الغروب

حذّرت السفارة السعودية في تركيا رعاياها مجدداً من عمليات اعتداء مسلحة وسرقات قد يتعرض لها سعوديون في إسطنبول، وذلك إثر حادثة وقعت مؤخراً.

موضوع يهمك توالت الإدانات الدولية للحادث الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة النفطي في السعودية أمس السبت.وفي هذا السياق، أعرب مصدر... إدانات دولية للهجوم الإرهابي على حقل الشيبة في السعودية السعودية

وأوضحت السفارة في تحذير أنه "نظراً لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة "شيشلي" في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، فإنه يجب على المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة اسطنبول أخذ الحيطة والحذر".

ونصحت السفارة بعدم ارتياد منطقتي "شيشلي" و"تقسيم" بعد غروب الشمس.

ويأتي هذا التحذير بعد تحذيرات سابقة من عمليات احتيال وسرقة تعرض لها سعوديون في تركيا.