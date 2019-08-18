بشراكة سعودية.. انطلاق ماراثون "تاريخ الحضارة والعلوم"

انطلق ماراثون "تاريخ الحضارة والعلوم" من القارة الأسترالية، والأول من نوعه وبالشراكة بين دارة الملك عبدالعزيز والملحقية السعودية الثقافية بأستراليا ومبادرة "سعودي ويكيبيديانز" في محاولة جادة لجذب مزيد من المدونين والمطورين لمقالات موسوعة ويكيبيديا وترجمة أخرى إلى اللغة العربية لرفع منسوب المعلومات العربية في شتى الجوانب عن طريق المسابقة التفاعلية بين المبتعثين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المشروع يهدف لتقديم نموذج مثالي للجهات التعليمية والعلمية في المملكة العربية السعودية للاستفادة من آليات تنفيذه للمبادرة بتقديم نماذج مماثلة تدعم توجهات وطموحات المدونين الناطقين باللغة العربية إلى رفع المحتوى المعرفي العربي في ويكيبيديا.

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وأوضح مدير مشروع "ويكي دون" الدكتور زهير بن عبدالله الشهري، أن هذا الماراثون يختتم في 25 ذي الحجة الموافق 26 أغسطس، ويهدف إلى المشاركة في سد العجز الإثرائي العربي في موسوعة ويكيبيديا في المجالات الحضارية والعلمية، من خلال بناء وتحفيز المجموعات التطوعية بالتدريب والمصادر والجوائز، وكل ما ييسر التفاعل الإثرائي، ويستثمر في الفرص ومنها المبتعثين وقدراتهم ومهاراتهم العلمية والتقنية في الإثراء النوعي الموثوق.

وبين مؤسس ورئيس مبادرة "سعودي ويكيبيديانز" الدكتور سلطان الحياني أن المبادرة جاءت إيماناً بالدور الكبير الملقى على عاتق المبتعثين والمبتعثات في المساهمة في تعزيز الشخصية الوطنية للشباب السعودي وربطهم بهويتهم، وتعزيز مفهوم أثر الفرد في إحداث الأثر، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التطوع في العالم الرقمي.

وأفاد الحياني أن المبادرة تأتي ضمن إطار ضمن تقديم أنشطة نوعية تحقق غايات الابتعاث ومقاصده التي تخدم الوطن ورؤيته، وأن العمل والتنسيق جاريان للتوسع في دول الابتعاث الأخرى حيث سيشمل الماراثون كلاً من أميركا وبريطانيا والصين بالإضافة إلى الجامعات السعودية.

من جانبها بيّنت مديرة مشروع "سعودي ويكيبيديانز" فاطمة حسني أنه تتمثل أهمية المبادرة بأنها تقوم بما لا تستطيع شركات القطاع الهادفة إلى الربح القيام به، فتعزيز المخزون الثقافي والحضاري الرقمي هو تلك المخرجات التي نراهن عليها في الماراثون، وأن اللغة هوية ناطقة يجب إبرازها والحفاظ عليها في الميادين التطبيقية بما فيها العالم الافتراضي.