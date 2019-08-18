مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي على الشيبة بالسعودية

دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي بإحدى الطائرات المسيرة ضد إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية، ووصفه بالعمل الإرهابي الجبان الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن مواصلة ميليشيا الحوثي استهداف المنشآت النفطية في المملكة يكشف أهدافهم الخبيثة في تعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفها ومنعها.