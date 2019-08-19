الجوازات السعودية تؤكد التعديلات الجديدة.. هذه التفاصيل

نشرت المديرية العامة للجوازات، صباح اليوم الاثنين، عبر بوابتها الإلكترونية، التعديلات الجديدة في نظام وثائق السفر التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، وتنص على التصريح بالسفر دون موافقة ولي الأمر لمن أعمارهم 21 عاما فما فوق، وتتيح منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من السعوديين.

وأكدت التعديلات أنه يشترط موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين من هم دون سن ( 21)، ويستثنى من ذلك المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، الموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.، كما يحق للحاضن أو الحاضنة إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

يذكر أن مجلس الوزراء عدل على نظام وثائق السفر وأتاح للمرأة العديد من الحقوق، إذ منحتها حق استخراج جواز سفر مباشرة من دون موافقة ولي أمرها، وساوت بين الذكر والأنثى في حقوق تصريح السفر دون سن 21 سنة، كما أعطت المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.