السعودية.. القبض على مختطفة المولود من مستشفى بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بتاريخ 15 / 12 / 1440هـ عن فقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى، والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، والقبض عليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وكانت الشؤون الصحية قد أصدرت بياناً سابقاً أكدت فيه أن "الجهات الأمنية تحقق في اختفاء طفل حديث الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، حيث اختفى الطفل أثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة".

وأضافت: "وعلى الفور تم تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية والذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية وشرطة المنطقة التي تباشر التحقيق بالقضية".

حيث اتخذ المستشفى الإجراءات والتدابير الأمنية بمثل هذه الحالات والمتابعة مع الجهات الأمنية".