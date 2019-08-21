وزير الشؤون الدينية الباكستاني يشيد بجهود المملكة في الحج

أشاد وزير الشؤون الدينية في باكستان الدكتور نور الحق قادري بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1440هـ وما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات وخدمات أسهمت في تحقيق نجاح باهر لأعمال الحج، بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وبيّن قادري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المشاريع العملاقة التي تقام في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شواهد على ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانيات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، داعياً الله عز وجل أن يبارك في جهود خادم الحرمين وولي عهده الأمين، وأن يجعل عملهما في موازين حسناتهما وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يجزي كافة القائمين على خدمة وراحة الحجاج.

وأثنى الدكتور قادري على الخدمات التي وفرتها وزارة الحج والعمرة ومؤسسة جنوب آسيا للحجاج الذين تشرفت بخدمتهم بشكل عام وحجاج الباكستان على وجه الخصوص، لافتاً إلى التعاون الكبير بين مكتب شؤون حجاج دولة باكستان ووزارة الحج والعمرة والمؤسسة الذي كان له الأثر الكبير في تسهيل رحلة الحج على الباكستانيين وأسهم في تحقيق منظومة أداء موحدة بين الجميع أسهمت بعد توفيق الله عز وجل في نجاح متميز بكل المقايس لأعمال الحج.