معنفة تبوك.. وزارة العمل تحركت والنيابة تفتح تحقيقا

باشرت النيابة العامة، الخميس، إجراءات التحقيق في قضية "معنفة تبوك" من قبل ذويها، وذلك بعد أن تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ‏عبر وحدة الحماية الاجتماعية، حول ما راج في منصات التواصل الاجتماعية إثر شكوى فتاة تدعى "عايدة" تبلغ من العمر 26 عاماً، تقيم في مدينة تبوك حبستها زوجة أبيها في غرفة داخل المنزل.

وقالت إنها تتعرض للضرب الشديد من قبل زوجة أبيها "المتسلطة" على حد وصفها، كما منعت عنها أجهزة الاتصال، مشيرةً إلى أنها تنشر معاناتها من حاسوب محمول، ولا تستطيع الاتصال بالشرطة لعدم وجود هاتف بحوزتها.

وبعد متابعة أزمة المعنفة، أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ‏أن وحدة الحماية الاجتماعية في ‎تبوك وبالتنسيق مع الجهات الأمنية باشرت حالة فتاة تعرضت للإيذاء، حيث تم تقديم الرعاية والحماية لها، وإحالة المتسببين إلى الجهات المختصة لتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحقهم.

وكانت فتاة من تبوك قد فتحت حسابا لها على تويتر تشتكي فيه من التعنيف، وأرفقت تغريداتها بصور تظهر آثار الضرب الذي تعرضت له.