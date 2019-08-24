التحالف: اعتراض طائرات درون حوثية أطلقت نحو السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط وجازان.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

كما أشار إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، مبيناً أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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يذكر أن ميليشيات الحوثي حاولت عدة مرات سابقة دون أن تفلح استهداف مناطق سكنية في السعودية.

ويوم الخميس أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراضه وإسقاطه طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيا الحوثي من محافظة عمران باتجاه السعودية. وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت صباح الخميس من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرتين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط.

ولطالما أكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تحاول "استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، مؤكداً حق المملكة المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع تلك الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".