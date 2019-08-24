شاب سعودي يدبلج مقاطع الكرتون لترويج السياحة

في عمل إبداعي، خرج شاب سعودي عن النشر التقليدي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قام بإخراج مقطع دوبلاج بصوته لفيلم كرتوني، مسجلاً فيه ترحيبه بموسم الطائف، ومحققاً رواجا واسعا وإعجابا من المتابعين الذين طالبوه بالاستمرار.

وتحدث الشاب عمر قاضي مع "العربية.نت"، مبينا أن دبلجته لمقطع موسم الطائف لم تكن التجربة الأولى، فقد سبق له العديد من التجارب المنشورة على حسابه في تويتر وإنستغرام.

ويقول: "الجديد هذه المرة أنني أحببت كثيراً ما ازدهت به الطائف في موسمها ضمن سلسلة مواسم السعودية، وأحببت أن أشارك بأسلوب مختلف، فكانت فكرة هذا المقطع، وقد استغرقت كتابته وتسجيله ودبلجته 6 أيام تقريباً، وبعد نشره تفاجأتُ بالقبول الواسع للمقطع، ولم أكن أتوقع تداوله بهذه الصورة اللافتة، وهو ما أعتبره دافعا لتقديم المزيد وتطوير أعمالي".

وأضاف: "كنت سعيداً برد حساب موسم الطائف بتويتر، وتفاعل بعض الإعلاميين".

وأبان عمر، الذي يهوى التمثيل المسرحي والتلفزيوني أو الدوبلاج، أنه يتعلم كل يوم ويحاول تطوير موهبته بالبحث عن الدروس الموجودة على الإنترنت، وكذلك بالمشاركة في المهرجانات المسرحية والأعمال التلفزيونية، التي حصد منها جوائز في التمثيل المسرحي على المستوى المحلي والعربي.

وعن مشاركاته يقول: "شاركتُ في عدة مهرجانات مع المخرج مساعد الزهراني، ومن بينها مهرجان المسرح الدولي بمدينة طنجة في المغرب عام 2018، ومهرجان سوق عكاظ المسرحي 2018، وحصلنا فيه على المركز الأول، وكذلك مهرجان أبها المسرحي للجامعات السعودية 2018، وفزت فيه بجائزة لجنة التحكيم كأفضل ممثل في المهرجان، أما في الدوبلاج فما زالت هناك الكثير من التجارب التي أقوم بطهيها على نارٍ هادئة، لتكون وجبة لذيذة لكل المعجبين بهذا الفن الجميل".

وأضاف: "أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي منصة في متناول كل فنان، وهي كافية إلى حد كبير لإبراز المواهب الفردية، خصوصًا تلك التي تبحث عن الفرص الأكبر والدعم المستمر، وقد شاركت مع الأصدقاء في عدة مواسم ومهرجانات سياحية، مثل مهرجان الجنادرية ومهرجان الورد الطائفي وسوق عكاظ وغيرها".

وتابع: "أحلم أن أصل بهذه الفنون الجميلة إلى أعلى مستوى احترافي لتمثيل نفسي وعائلتي ووطني على المستوى الدولي، وسوف أجعل هذا الوطن يفخر بي، فتذكروا هذا الاسم جيدًا عمر قاضي".

جدير بالذكر أن الشاب عمر قاضي يبلغ من العمر 24 عاما، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة مستشفيات، وهو طالب ماجستير إدارة أعمال تنفيذية، ويحب التمثيل بنوعيه المسرحي والتلفزيوني وكذلك التمثيل الصوتي (الدوبلاج)، وله تجارب بسيطة في الغناء، ويعمل على تحويل موهبته إلى عمل، وهو يبشر بأن العمل القادم سيكون مفاجأة.