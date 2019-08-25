بالصور.. إبداعات صناعات السدو في سوق عكاظ

احتضنت جوانب جادة سوق عكاظ في نسخته الثالثة عشرة، ضمن موسم الطائف في السعودية، في تنظيم جديد أكثر من 30 محلاً تُمثل "سوق السدو"، الحرفة اليدوية التي تُبرز في مضمونها فن مهارة المخزون الإبداعي للحرفيين والحرفيات، بجانب عرض العديد من الصناعات التراثية من داخل وخارج المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ففنون صناعة السدو، يحرص الكثير من الزوار على اقتناء قطع من مشغولاته، والتعرف على الأدوات المستخدمة، وطريقة ممارسة تلك الصناعة الحرفية قديماً وحديثاً، حيث كانت في القدم على وبر الجمال وشعر الماعز، والقطن، وتعتمد اليوم على الصوف الصناعي، بأدوات مثل المغزل، والنول، والمدرارة، كما أن أبرز ما ينتجه صانعو السدو بيت الشعر، والمزودة، والخرج، والبُسط، وعقل الأبل، والشف، والسنايف.

وكان الرجال والنساء يمارسون هذه الحرفة على حد سواء إلا أن النساء أكثر إتقاناً وبراعة في هذه الحرفة من الرجال، ويستطيع الحرفي أيضاً صناعة المزاود والخروج والمفارش والمساند، ويدخل في هذه الحرفة حياكة الملابس ورفي البشوت التي تعد أكثر ملابس الرجال شهرة وأهمية، كونها تمثل أرقى أنواع الأزياء التي تصنع من خيوط فاخرة وبطرق متقنة جداً.

وتمثل صناعة السدو الحرف اليدوية، عامل جذب كبير لمرتادي جادة سوق عكاظ كونها حاضرة في جميع المهرجانات التراثية في كل مناطق المملكة، حيث إن الإقبال على شراء المنسوجات اليدوية بحسب صانعي الحرفة في السوق جيد، حيث يتركز في أنواع معينة كالقطع الصغيرة والمصنوعة من الغزل الصناعي، ويتراوح أسعارها ما بين 50 إلى 70 ريالا، فيما يقبل الزوار على شراء القطع الكبيرة والمصنوعة من أصواف الأغنام ووبر الإبل، ويقدر سعرها بحسب طول القطعة وما تحتويه من نقوش تطريزية.