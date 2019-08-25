جائزتا إنتاج بمليون دولار لفيلمين سعوديين

منح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي جائزتي إنتاج بمقدار مليون دولار بالمناصفة لفيلمين سعوديين، هما: "شمس المعارف" و"أربعون عاماً وليلة".

واستقبل صندوق "تمهيد" 24 مشروعاً لأفلام روائية طويلة، 22 منها لمخرجين ذكور، وفيلمان لمخرجتين، وتنوعت البيئات الجغرافية والاجتماعية للمشاريع بين المدن الكبرى، والبوادي والقرى، وتراوحت مدارسها وأنواعها الفنية بين الواقعية، والواقعية الجديدة، والدراما النفسية، وأفلام الخيال العلمي والفانتازيا، فيما قدم مشروع واحد لفيلم أنيميشن.

كما تناولت المشاريع مواضيع متنوعة حول الإرث الثقافي والحضاري للمملكة، والعلاقات العائلية المعقدة، والشغف بالفن، وتحقيق الذات، فيما ركّزت عدة أفلام منها على توثيق التحولات والتغيرات الجديدة في المجتمع السعودي المعاصر.

وحاز المشروعان (شمس المعارف) و(أربعون عاماً وليلة) جائزتي الإنتاج من صندوق تمهيد، وقيمة كل منهما نصف مليون دولار أميركي.

شمس المعارف

مشروع (شمس المعارف) للأخوين صهيب وفارس قُدس، ويحكي الفيلم قصة حسام، المراهق الذي يوشك على التخرج في الثانوية، لكنه يقع في إغراء موجة صناعة محتوى اليوتيوب السعودي إبّان ذروتها عام 2010، فيقرر إخراج فيلم روائي طويل دون ميزانية مخاطراً بمستقبله الدراسي بكامله.

وبرز الأخوان صهيب وفارس في مشاريع تلفاز 11، ولاسيما في مكتب جدة. وشق كل منهما خطاً سينمائياً خاصاً به، حيث عُرف فارس في الإخراج والمونتاج، بينما برع صهيب في الإنتاج والتمثيل. وأنتجا معاً فيلماً سينمائياً قصيراً هو "ومن كآبة المنظر" (2016)، وعرفا مؤخراً بمسلسل "كوكب آخر" الذي عرض على حلقات في موسم رمضان الماضي على التلفزيون السعودي.

أربعون عاماً وليلة

أما بالنسبة لمخرج "أربعون عاماً وليلة" فهو محمد الهليّل المولود في الأحساء عام 1997، وله عدة أفلام قصيرة، منها "ماطور" و"300 كم"، وتتسم أعمال الهليل بالطرح الدرامي العميق، وحس السخرية الداكن، وتحقق حضوراً لافتاً في المهرجانات العربية والإقليمية.

فيما يعتبر رفيقه عبدالرحمن خوج، مخرجا ومنتجا سينمائيا من رواد الحركة المستقلة، ومؤسس شركة Cinepoetics للإنتاج السينمائي في جدة.

وهو أخرج وأنتج فيلمين طويلين هما "عروس الشعر" (2017)، و"الخصائص الفيزيائية للقهوة" (2019)، وشارك في إنتاج عدة أفلام روائية سعودية طويلة وقصيرة. كما حاضَر في كتابة السيناريو في جامعة عفت.



جائزة تمهيد

ويعد "صندوق تمهيد" مسابقة تطلقها "مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي" لتهيئة أفلام سعودية روائية طويلة، على أن يتاح لها الوجود في المهرجان الدّولي المزمع إقامته في مارس/ آذار 2020.

ونصت شروط المسابقة على أن يكون السيناريو جاهزاً وقابلاً للإنتاج، وأن يكون موضوع السيناريو متعلقاً بالسعودية، ومحوره قصة محلية أصيلة مكتوبة بطريقة مبتكرة، وأن يكون مكتوباً لفيلم روائي طويل تتعدى مدته الستين دقيقة، كما يرتبط السيناريو بمخرج، في حال كان الكاتب ليس هو المخرج.

ومن الشروط أن ينتمي كل من كاتب السيناريو والمخرج إلى الجنسية السعودية، وأن يكون للمشروع منتج من السعودية أو من العاملين في الحركة السينمائية السعودية.