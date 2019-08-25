شاهد.. قطار الرياض يواصل رحلاته التجريبية

تواصل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اختباراتها لعربات "قطار الرياض"، وذلك بعمل رحلات تجريبية لمسارات المترو الست، بهدف التأكد من جاهزية القطارات والمحطات.

في الوقت نفسه، نشر حساب "مشاريع السعودية" على حسابه الرسمي في "تويتر"، مقطعاً لفيديو إحدى الرحلات التجريبية لقطار الرياض، أثناء تحركه بسرعته المعتادة على المسار الثالث "البرتقالي"، كما ظهر من لون المقاعد، وسُمع صوت النداء الداخلي معلناً عن الانتباه لتوقف القطار وفتح الأبواب، وهو ما حدث عند التوقف بالمحطة.

ويغطي المسار البرتقالي محور طريق المدينة المنورة - طريق سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 40.7 كيلو متر، ويمر بـ 32 محطة، ويعد أطول المسارات الست مسافةً، وثانيها في عدد المحطات بعد المسار الأزرق محور العليا - البطحاء - الحاير.

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يُذكر أن قطار الرياض الكهربائي المعروف بمسمى "مترو الرياض"، هو جزء من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي يتكون من القطارات والحافلات، وتم إنشاء ستة خطوط مترو رئيسية تخترق العاصمة الرياض من جميع الاتجاهات، وتضم 85 محطة.

وعلى صعيد متصل بالمشروع، تشير دراسات الإحصاء إلى نمو متوقع لسكان الرياض من 6 ملايين نسمة حاليّاً إلى أكثر من 8.5 مليون خلال السنوات العشر القادمة، وهو ما يتطلب توفير بدائل أكثر فعالية للوفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة.

بينما تؤكد دراسات المشروع إسهامه في تقليل عدد رحلات السيارات بما يقارب 250 ألف رحلة في اليوم، وتوفير ما يعادل 400 ألف لتر من الوقود يومياً، وبالتالي تخفيض نسبة الانبعاثات الملوثة للهواء.