آل جابر: اليمنيون قادرون بدعم التحالف على تجاوز أية خلافات

قال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، إن ‏البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات يؤكد على روابط الأخوة والمصير الواحد للحفاظ على الدولة اليمنية، كما يؤكد على عزم قيادة البلدين لإعادة الأمن والاستقرار ليس لجنوب اليمن فقط بل لكافة أراضيه.

موضوع يهمك وصف نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الاثنين، العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ودولة... خالد بن سلمان: العلاقة بين السعودية والإمارات حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة السعودية

وأوضح آل جابر ‏أن اليمنيين قادرون بدعم إخوتهم في التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) على معالجة أي اختلافات سياسية بينهم طالما كانت هذه الاختلافات تحت سقف الوطن اليمني، لافتاً إلى أن من يعمل لتحقيق مصالح نظام طهران وأجندته على حساب اليمن، سيواجهه اليمنيون مهما كانت التحديات والاختلافات الداخلية، وسيكون التحالف صفاً واحداً إلى جانبهم.

وشدد آل جابر على أن المملكة ‏تسعى قيادة وحكومة دوماً لتوحيد صفوف أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتجاوز أي اختلافات عبر الحوار، للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وتستمر المملكة في تقديم جميع أنواع الدعم السياسي والعسكري والإغاثي والاقتصادي والتنموي لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره.