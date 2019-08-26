شاهد.. حسين الجسمي من عكاظ: "السعودي للإماراتي عضيد"

لوحة فنية مزجت روح الوطنية التي عبّرت عن عمق الحب، ومتانة العلاقة بين السعودية والإمارات، في مشهد حين وقف الفنان الإماراتي "حسين الجسمي" على مسرح سوق عكاظ، ضمن موسم الطائف، بين العلم السعودي والإماراتي، ليقدم لوحة غنائية فريدة في أدائها، تميزت بروح الكلمة وعمق المعنى.

اللحن الفريد من نوعه في الوصلة الوطنية التي قدمها الجسمي، استطاعت أن تتراقص على أنغامه فرقة فنية قدمت الفن الإماراتي "اليولة" في الوقت نفسه، كانت فرقة العرضة السعودية تؤدي وسط تفاعل واسع من الحضور ليردد الجمهور مع الجسمي كلمات الوصلة:

والسعودي للإماراتي عضيد

كل منهم له على الطولات هامة

كل منهم قبضته تفل الحديد

بعد ذلك، قدم مجموعة من أغانيه ومنها "بحر الشوق"، "لليل وحشة" بدونك"، "غرام"، "قاصد"، ووسط تفاعل الجمهور معه قدم "مرني" و"مهم جدا"، وأبدى الجسمي سعادته بالغناء في الطائف ووسط طلبات الجمهور صدح بـ "عمرك سمعت بطير" و" أنا كل ما نويت أنسى"، و "مثل القمر".

في حين أدى أغنية باللهجة العراقية صاحبها موال بعنوان "إجا الليل" وهي من أجمل الأغنيات التي طرحت بلهجة بلاد الرافدين في الفترة الأخيرة.

كما غنى باللهجة المصرية "سته الصبح"، "براوة، بحبك وحشتيني"، "بشرة خير"، وغنى للفنانة نجاة الصغيرة "عيون القلب".

وعلى آلة البيانو التي يحبها تسلطن الجسمي بـ "ما يحتمل نصف الفراق" و"باودعك"، ذاكراً أنهما من الأغاني التي يحبها ويعتز بها.

وفي لحظات، مازح الجسمي جمهوره بقوله: "الليلة حفلة وبكره باكبر عام، ما ينفع نسوي حفلة" وتوالت التهاني من الجمهور، وطلب منهم أن يغنون له "هابي بيرثدي".