شاهد لحظات تدمير الدفاعات السعودية لصواريخ الحوثي بسماء جازان

رصدت مقاطع فيديو بثها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي التابعة لإيران لاستهداف المدنيين في جازان.

كما رصدت المقاطع لحظات تصدي صواريخ باتريوت التابعة لمنظومة الدفاع الجوي السعودي لصواريخ الحوثي في سماء جازان.

إلى ذلك صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير ( 6 ) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة ( صعدة) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

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وأوضح العقيد المالكي أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذلك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى، كما يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني.

يُذكر أن ميليشيا الحوثي حاولت عدة مرات سابقة دون أن تفلح استهداف مناطق سكنية في السعودية.

ولطالما أكد التحالف أن الميليشيا الحوثية تحاول "استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، مؤكداً حق المملكة المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع تلك الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".