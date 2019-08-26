موظفة تعرضت للإساءة من إحدى المراجعات.. فكرمتها صحة جدة

كرم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، صباح اليوم الاثنين، بمكتبه بالشؤون الصحية أخصائية المختبر بمركز صحي الماجد نوال اليامي.

وجاء تكريمها نتيجة تميزها بالعمل، وحسن تعاملها مع المرضى حيث إنه أثناء قيامها بعملها كالمعتاد قامت إحدى المراجعات بالتطاول عليها وسوء المعاملة أمام المراجعين والموظفين، ورغم ما تعرضت له الموظفة فإنها تحلت بالصبر وحسن المعاملة، بل قامت بتقديم الخدمة كاملة على أكمل وجه.

وفوجئت أخصائية المختبر في اليوم التالي بقيام المراجعة التي أساءت لها في المركز بتقديم اعتذارها أمام الجميع والاعتراف بخطئها تجاهها، وأثنت عليها بحسن التعامل وعدم مقابلة الإساءة بمثلها ومعاملتها بالحسنى.

وثمن الدكتور السيالي موقف الموظفة، وقيامها بتقديم الخدمة في تصرف إنساني ويحتذى به كقيم نبيلة تساهم في تقديم الخدمة للجميع دون استثناء رغم ما يتعرضون له من مضايقات أحياناً، والتي تأتي أساساً من منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية والتفاني في أداء الواجب.