بومبيو ونائب وزير الدفاع السعودي يشددان على أهمية تعزيز أمن الملاحة

شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء في واشنطن، على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة في المياه الدولية.

وبحث بومبيو والأمير خالد بن سلمان، وفق بيان للخارجية الأميركية، أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، ومحاربة الإرهاب.

كما أكدا على الحوار سبيلا للتوصل لحل النزاع في اليمن، فقد أكد بومبيو لنائب وزير الدفاع السعودي دعم واشنطن لحل متفاوض عليه بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي.

هذا وثمنت الخارجية الأميركية جهود السعودية للوساطة بين الشرعية اليمنية والانتقالي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة.

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هذا وبحث نائب وزير الدفاع السعودي، مع مسؤولين أميركيين القضايا المشتركة بين البلدين أثناء زيارته لواشنطن.

وكان الأمير خالد بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة في وقت سابق.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن نائب وزير الدفاع سيناقش مع المسؤولين الأميركيين ملفات مختلفة من شأنها دعم أمن واستقرار المنطقة.

يذكر أن الأمير خالد بن سلمان سبق أن كان سفيرا لبلاده في واشنطن، قبل أن يعين نائبا لوزير الدفاع.