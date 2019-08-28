جامعة كندية تشتكي ماليا لتوقف البعثات الدراسية السعودية

قالت صحيفة ريجينا ليدر البوست الكندية إن المنح الدراسية للطلاب السعوديين في جامعة ريجينا [University of Regina] الكندية كانت مزدهرة قبل النزاع الدبلوماسي بين السعودية وكندا.

وبانخفاضها تقلصت استثمارات جامعة ريجينا بدورها في الدعم المالي للطلاب والبالغة 22.9 مليون دولار - بما في ذلك تمويل المنح الدراسية والمنح الدراسية الإنسانية – كانت أقل من مستهدف الـ 26 مليون دولار الذي حددته الجامعة في السنة المالية المنصرمة، وفقًا للتقرير السنوي المالي للمؤسسة 2018-19.

وقال مدير الجامعة توماس تشيس [Thomas Chase] إن هذا النقص عائدٌ إلى فقدان برنامج الابتعاث الدراسي من الحكومة السعودية، والذي كان يقدم حوالي 3 ملايين دولار عن الطلاب السعوديين في جامعة ريجينا.

وكانت الحكومة السعودية قد قلصت علاقاتها على خلفية نزاع دبلوماسي مع كندا في أغسطس من عام 2018.

وقال تشيس: "لقد خسرنا جميع طلابنا السعوديين تقريبًا في غضون بضعة أسابيع، وخسرنا التمويل معهم.