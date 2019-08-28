خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت على سلامته

استقبل الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، في قصر بيان، الأربعاء، بحضور الشيخ نواف الأحمد، ولي العهد الكويتي، الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الذي نقل لأمير الكويت تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتهنئتهما له بعد تجاوزه للعارض الصحي.

وحمّل أمير دولة الكويت، لعضو مجلس الوزراء السعودي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي على تهنئتهما بسلامته، متمنيا للشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت، الدكتور حسن الأنصاري، والمستشار في الديوان الأميري، الشيخ محمد الخالد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة، المستشار محمد ضيف الله شرار.