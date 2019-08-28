ممرضة سعودية للعربية نت: مراجعة غاضبة انتهت بالورود

بباقة زهور عليها بطاقة اعتذار وقالب من الحلوى، عبرت مراجعة غاضبة عن اعتذارها لأخصائية مختبر في مركز صحي الماجد بحي الحمدانية (فرع مجمع الملك عبدالله الطبي) بجدة، نظير سوء معاملتها وتصرفها مع الأخصائية بالمجمع، نوال اليامي، والتي تناولت قصتها "العربية.نت" في موضوع "موظفة تعرضت للإساءة من إحدى المراجعات.. فكرمتها صحة جدة".

وفي تفاصيل القصة التي سردتها اليامي لـ "العربية.نت"، قالت: "حضرت المراجعة لعمل تحاليل في حين أن عمليات سحب الدم تتم خلال الفترة الصباحية إلى الظهر، ثم بعد ذلك يتم فصل الدم وعمل التحاليل وإرسالها للمجمع، وكانت المراجعة تتحدث بلغة فوقية وتطالب بموعد لسحب الدم، وعندما قالت إنها قد حصلت على إذن من دوامها لإجراء التحليل، تعاطفتُ معها ووضعتها على قائمة الانتظار لإجراء تحليل سحب الدم، وتم إدراج اسمها بين المواعيد، وتم استدعاؤها مرتين، ولكنها غادرت المركز".

وتابعت: "ذهبت بنفسي لاستدعائها من غرفة الانتظار ولم تكن موجودة، وقام فريق العمل بالتوجه لعمليات التحاليل وفصل الدم، وفوجئنا بعودتها في حالة غضب وإنكار استدعائها للتحليل، وقامت بالتلفظ والتهديد بالشكوى، وأخذت ترفع صوتها، حينها حاولت تهدئتها وعدم إساءة معاملتها محاولة إيضاح وقت العمل وتفاصيل وقت السحب، وهددت بالشكوى لوزارة الصحة مستخدمة أسلوب الشتم والسب".

بعد ذلك اتجهت المراجعة إلى مدير المركز بالشكوى، وهي تهدد وتتوعد، وعقب دقائق، تدخلت إحدى الزميلات لتهدئتها محاولة إطفاء الغضب، حتى بكت المراجعة، موضحة أن لديها ظرفاً صحياً وفقدت 10 كيلوغرامات من وزنها في أسبوع، وتعاطف فريق العمل معها وسحب عينات الدم وقام بتخزينها في أجهزة الحفظ الخاصة في المختبر، بعد ذلك قدمت المراجعة اعتذارها".

وجاءت المراجعة في اليوم التالي لتحضر باقة من الورد وقالب كيك وعبرت عن اعتذارها، موضحة أنها شعرت بتأنيب الضمير من رد فعلها في اليوم السابق.



هذا وكرّم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل السيالي، بمكتبه بالشؤون الصحية أخصائية المختبر بمركز صحي الماجد، نوال اليامي.

وجاء تكريمها نتيجة تميزها بالعمل، وحسن تعاملها مع المرضى أثناء قيامها بعملها كالمعتاد، وخاصة عندما تعرضت من جانب إحدى المراجعات للتطاول، وكان رد فعلها التحلي بالصبر وحسن المعاملة، وتقديم الخدمة كاملة على أفضل وجه.

وثمن الدكتور السيالي موقف الموظفة، وتقديمها للخدمة معبرة عن قيم إنسانية ونبيلة، رغم ما تعرضت له من مضايقات، وذلك من منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية والتفاني في أداء الواجب.