سعودي يشارك عاملته فرحتها بحضور زفاف ابنتها بإندونيسيا

قام سعودي بمشاركة عاملة إندونيسية فرحتها بحضوره مراسم حفل زفاف ابنتها في إندونيسيا.

وفي تصريح خاص له مع "العربية نت" قال أحمد الغامدي: "إن هذه العاملة عادة تقدم الخدمة له ولأسرته عندما يسافرون إلى إندونيسيا يما يتضمن الطبخ وإدارة أمور المنزل، كما أنها تمتاز بروح طيبة وحسن إتقان العمل، وعندما وجهت له الدعوة لحضور زفاف ابنتها لم يتردد في مشاركتها فرحتها في مدينة "بوقور"، وهذه هي الزيارة الثانية عشرة لهذا البلد الجميل"، على حد وصفه.

وعن حفلات الزفاف في إندونيسيا قال الغامدي: "الزواج في إندونيسيا يبدأ بمراسم منذ الصباح، وهو زواج بسيط جدا في كافة التفاصيل، موضحا أن الموقع لا يتسع لأكثر من 50 شخصا، ويستمر حتى الساعة 8 مساء، خلال هذه الفترة يتبادل الزوار التهاني مع أهل العرس"، مضيفاً: "البساطة والابتسامة هي عنوان هذا الزواج".

بعد حضور الزفاف طالت الغامدي انتقادات من نشطاء سعوديين بعد ظهوره في فيديو وهو يوزع أموالا على أطفال في صالة الزفاف، عن ذلك قال الغامدي: "من صوّر المقطع هو السائق، وأنا شاركت أهل العرس فرحتهم عندما وزعت النقود على الصغار، كان ذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على نفوسهم بهذه المناسبة".

وختم أن الشعب الإندونيسي من أطيب الشعوب وأكثرها وداً وتسامحاً في العالم، بحسب تعبيره.