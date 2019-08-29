وزير الداخلية السعودي يستقبل رجل أمن قال لمسنة "هذا واجبي"

في لفتة جميلة، تعزز مكانة رجل الأمن، استقبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الجندي ماجد بن نادر العبدالعزيز، صاحب المقطع الشهير الذي راج عبر منصات الإعلام ووسائل التواصل، واتخذت من مقولته رمزاً للأمانة والوفاء حين قال: "هذا واجبي".

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القصة التي وثقها مقطع فيديو حين أرادات حاجة مسنة من جنسية عربية، أن تعبر عن شكرها لرجال الأمن، نظير قيامهم بجهود جبارة في خدمة ضيوف الرحمن، فقدمت هدية لأحد رجال الأمن حين أداء واجبه، ليرد عليها بكل ابتسامة "هذا واجبي" رافضاً أخذ الهدية، حينها تسابق المغردون في تسطير أروع العبارات فخراً بجهود رجال الأمن، وعطائهم الكبير والواسع، وتحليهم بالصبر والأمانة. وروى الجندي القصة موضحاً:" كنت أنا أوجه الحجيج، على البوابات حقت القطار، فيأتون الحجيج اللي يدعي لي وجائتني حاجة من جنسية عربية، وقالت إنت تهوّن علينا بطريقة كلامك هذي".

وتابع:" قالت الله يسعدك و إني حابة أعايد عليك بهذا المبلغ، فقلت لها فعلاً هذا واجبي وعملي أنا موجود هنا أخدم حجاج بيت الله".

وذكر الجندي العبدالعزيز أنه فخور وسعيد بلفتة وزير الداخلية، حين تلقى اتصالاً منه أثلج صدره وحفزه حيث قدم له مكافأة 100 ألف ريال وسيارة.