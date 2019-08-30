أمر ملكي.. تحويل هيئة تطوير الرياض إلى "الهيئة الملكية في الرياض"

صدر السبت عدد من الأوامر الملكية من بينها تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.

وصدر الأمر السامي الكريم رقم (74166) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على النحو الآتي: سمو أمير منطقة الرياض، وسمو وزير الداخلية، وسمو نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي وزير النقل، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي المهندس / إبراهيم بن محمد السلطان، ومعالي أمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.