سفير بكين يفاجئ ماجد عبدالله.. هدف يهز شباك الصين!

فاجأ السفير الصيني في السعودية تشن ويتشينغ نجم الكرة السعودية ماجد عبدالله بعرض هدفه الشهير في منتخب الصين عام 1984 خلال أمسية أقامتها السفارة احتفاء بتعليم اللغة الصينية في المملكة.

وصفق السفير إعجاباً بالهدف الذي كان في نهائي بطولة كأس آسيا التي نالها المنتخب السعودي واحتضنتها سنغافورة.

وعبر السفير الصيني عن إعجابه بالنجم ماجد عبدالله الذي يرأس جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية التي دشنت تعليم اللغة الصينية.

كما قدم ويتشينغ شكره لوزارة التعليم ولجامعة الملك سعود والجامعة العربية المفتوحة على التعاون العلمي بينهم وبين الجامعات الصينية وجهودهم في تعليم اللغة الصينية.

وقال السفير: "‏يسعدني معرفة الشباب السعوديين الناطقين بالصينية، في أمسية اللغة الصينية، أمامكم مستقبل مشرف، وكذلك العلاقات بيننا".