رئيس هيئة مكافحة الفساد السعودية: نسعى للقضاء على البيروقراطية

قال مازن الكهموس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنه سيسعى ليأخذ كل مواطن سعودي حقه المشروع سواء في تقديم المشاريع الحكومية أوالمنافسة عليها، لافتا إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهه بإعلامه عن أي وزير لا يتعاون مع الهيئة في المرحلة المقلبة.

وأضاف مازن الكهموس الذي صدر الجمعة أمر ملكي بتعيينه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برتبة وزير، "وجهني ولي العهد بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة" .

موضوع يهمك أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، أمرا ملكيا بتعيين فهد العيسى رئيسا للديوان الملكي.كما أمر الملك... السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات جديدة واستحداث وزارة للصناعة السعودية

وتابع الكهموس في اتصال مع العربية قائلا "بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أنقل تحذيرا شديد اللهجة من ولي العهد حيث وجهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط".

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرا ملكيا بتعيين فهد العيسى رئيسا للديوان الملكي.

كما أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر الخريف وزيراً لها، إضافة إلى أمر بتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض، فضلاً عن إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الوطنية.