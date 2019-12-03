مجلس الوزراء السعودي يرحب باستضافة قمة الخليج

رحّب مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في جلسته بقصر اليمامة، الثلاثاء، باستضافة القمة الخليجية، الثلاثاء المقبل.

وذكر مجلس الوزراء السعودي أن "قمة الرياض ستبحث كافة المجالات بين الدول الأعضاء".

وجاء في نص البيان: "عبر المجلس عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء القادم، في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين لبحث الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وكذلك تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وقال المجلس في بيانه إن المملكة تؤكد التزامها بمواصلة العمل على تحقيق أهداف مجموعة العشرين.

وورد في نص البيان: "رحب المجلس ببدء المملكة لرئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مشيداً بالبرنامج المعد لهذه القمة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ، وبإشراف ومتابعة ولي العهد، وتأكيد رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التزامها بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا، والسعي لتحقيق إنجازات ملموسة، والاستفادة من موقع المملكة بين القارات الثلاث خلال استضافتها لمجموعة العشرين في إبراز منظور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتشكيل وتعزيز التوافق العالمي بشأن القضايا الدولية، معرباً عن شكره لليابان على جهدها وما حققته خلال رئاستها من أعمال المجموعة في عام 2019".