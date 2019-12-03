هذه قصة جراح سعودي حطم رقما قياسيا في فصل التوائم

نشرت قناة الـ ABC News الأميركية تقريراً مفصلاً عن الجراح السعودي الشهير الدكتور عبدالله الربيعة والذي قضى جزءا من عمره في عمليات فصل التوائم الملتصقة وهي واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا في العالم، وقال التقرير إن الربيعة أجرى ٤٨ عملية فصل للتوائم ولا يوجد جراح أجرى هذا العدد من العمليات.

وفي التفاصيل يقول التقرير، على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، قاد الدكتور عبد الله الربيعة، جراح الأطفال ومستشار في الديوان الملكي السعودي، برنامجاً لفصل التوائم الملتصقة الذين يولدون لعائلات فقيرة من جميع أنحاء العالم.

وفي نوفمبر، أنهى بنجاح العملية الجراحية الثامنة والأربعين على توأمين ملتصقين، أحمد ومحمد، من ليبيا.

لقد فصل الربيعة الكثير من الأطفال حتى إن ابنتيه التوأم المتطابقتين غير الملتصقتين توقعتا أنه ربما يكون قد خضعتا لعملية جراحية عليهما وفقا للربيعة الذي قالها مازحاً.

"على أساس العلم والإنسانية"

ويتلقى برنامج الربيعة لفصل التوائم، والذي يقع في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في الرياض، الكثير من تمويله من الجمعيات الخيرية الإسلامية والملكية. ويوافق العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كل عملية فردية لفصل التوائم.

ويقول الربيعة، "نحن ندفع ثمن السفر والنفقات" وأضاف ل ABC News عن المرضى الذين أتوا من 21 دولة "هذه العمليات لا علاقة لها بالجغرافيا أو الدين أو السياسة، إنها تستند إلى العلم والإنسانية".

لقد تم إجراء عملية فصل التوائم لأول مرة في أوائل التسعينيات ومع نمو ممارسته، تولى مناصب داخل الحكومة السعودية، حيث شغل منصب وزير الصحة ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة والإغاثة الإنسانية.

ومع زيادة خدماته العامة، لا يزال لديه الوقت لبرنامجه الطبي للتوائم الملتصقة.

وقال الربيعة "حتى عندما كنت وزيرا للصحة، واصلت إجراء العمليات الجراحية لأنني أؤمن أنه حتى لو قمت بذلك في عطلة نهاية الأسبوع ، فهذا شيء (يمكن) أن يساعد الناس فالإنسانية جزء من الدواء".

وقال الربيعة إن برنامجه فصل ما يقرب من مائة مريض، وما زال تسعون منهم يعيشون حتى عام 2019.

ويشير التقرير إلى أن التوائم الملتصقة نادرة الحدوث، وفقا للباحثين من جامعة مينيسوتا، توجد هذه الظاهرة فقط في حوالي 1 من كل 200000 ولادة. وتكون الحوادث أعلى في جنوب شرق آسيا وإفريقيا، حيث يبلغ المعدل 1 من أصل 25000.

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قصة التوأم الليبي

أحد القصص المؤثرة لفصل التوائم هي قصة التوأم الليبي أحمد ومحمد حيث بدأت رحلتهما إلى الرياض عبر بريد إلكتروني، بعد أن عرفت أسرة التوأم قبل ولادتهما أن الإخوة سيلتصقون على الرغم من أنهم فكروا بالإجهاض، قرر الوالدان مواصلة الحمل لفترة.

وفي 26 يونيو، وُلد أحمد ومحمد في عملية قيصرية في مستشفى ليبي صغير. حيث يلتصق الإخوة عند البطن والحوض، الساق الثالثة والأمعاء والأعضاء البولية.

وأبلغ الأطباء الليبيون والدي التوائم أنه لا يمكن لأي شخص في ليبيا التي مزقتها الحرب إجراء جراحة انفصالية محفوفة بالمخاطر.

بدأ الآباء في البحث عبر وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية ثم وجد والد التوائم برنامج الربيعة على الإنترنت.

قال الربيعة إن والدهم كتب إليه قائلاً، لديه توائم وكان يبحث عن أي بلد لمساعدتهم. وقال الربيعة لـ ABC News: "لذلك استجبت له على الفور وطلبت منه تزويدي بالتفاصيل والتقارير".

وبعد مراجعة سجلاتهم مع زملائه قرروا مساعدة الأسرة، على حد قول الربيعة. عرضوا القضية على ولي العهد، الذي "وجهني على الفور لإحضارهم وأبلغ أَن الحكومة ستمولهم بالكامل".

وبعد وصوله إلى الرياض، واستكمال الإجراءات وبدء العملية، وبعد نجاح العملية والتي استمرت تقريبًا أكثر من ١٥ ساعة في تلك اللحظة، تم إبلاغ الوالدين، ويمكنهما رؤية ذلك على الهواء مباشرة.

بعد أكثر من ثلاث ساعات ونصف، انتقل التوأم من غرفة العمليات إلى وحدة العناية المركزة. كانت العملية ناجحة وكلاهما يتعافى الآن. بمجرد انتهاء العملية الجراحية، سمح الربيعة للوالدين بالمشي إلى الغرفة.

جاء (والد التوأم) وحاول تقبيل يدي. لقد رفضت، ثم عانقني.

بعد انتقال التوأم إلى وحدة العناية المركزة، غادر الربيعة المستشفى للعودة إلى المنزل. قال إن عائلته أعدت مأدبة عشاء احتفالية له.

كانت إجراءات أحمد ومحمد هي العملية الثامنة والأربعون التي أجريت على التوأم الملتصقين من قبل الربيعة.

وبحسب التقرير كان هذا رقمًا كبيرًا ولم يكن الكثير على دراية ببرنامج جراح الأطفال السعودي، لقد اعترف الدكتور تيبر بأن هذا العدد كبير.

ويقول الربيعة إنه ظل على اتصال مع العديد من مرضاه السابقين. ويروي الربيعة قصة لقائه للتوأم البولندي الذي نجح في فصلهم في عام 2005 ،" ويقول الربيعة لـ ABC News. "قمت بزيارة بولندا هذا العام وعندما رآني (التوأم) - وهما الآن ، كما يمكنك أن تتخيل ، يبلغان من العمر 15 عامًا - لقد جاؤوا يركضون وعانقوني كأب. لقد نزلت دموعي وكان كل منهما يبكي وكنت أبكي، لقد كان هذا عاطفيًا حقًا .. أنا أبكي لأني سعيد".

ويشير التقرير إلى أنه غالبًا ما تبقيه جراحات فصل التوائم حتى وقت متأخر من الليل. ويقول الربيعة "لكنني أنام سعيدًا حقًا لأنني تمكنت من رسم ابتسامة على وجه عائلة كانت تعاني من التوتر والمعاناة الشديدة. إنه شعور جيد حقًا".