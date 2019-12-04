البحرية الملكية السعودية تختتم تمرينها المشترك مع الصين

اختتمت اليوم بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بجدة، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019 م" الذي نفذته القوات البحرية الملكية السعودية ، ممثلة في القوات الخاصة بالأسطول الغربي بجدة، مع نظيرتها القوات الخاصة بالبحرية الصينية الشعبية، وذلك بحضور قيادات الأمن البحرية الخاصة السعودية، وعدد من القيادات العسكرية الصينية.

وبحسب "واس"، تم استعراض مكافحة الإرهاب البري والبحري والقرصنة البحرية وعمليات القناصة وعمليات الإزالة والتعامل مع المتفجرات.

وفي نهاية الحفل أوضح قائد مجموعة الأمن البحرية الخاصة اللواء صالح الغامدي أن التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019 م" هو باكورة التمارين المشتركة مع القوات الخاصة بالبحرية الصينية الشعبية، مشيداً بنجاح التمرين وتحقيقه للأهداف المطلوبة من بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز وتعميق أواصر التعاون المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الصينية الشعبية، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، ورفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية.