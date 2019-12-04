المالية السعودية تستقطب خريجي الجامعات.. وهذه التفاصيل

أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في السعودية، برنامج "تأهيل المتميزين.. التدريب المنتهي بالتوظيف" الذي يسهم في استقطاب الخريجين المتميزين من الجنسين، الذين لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، للعمل في وزارة المالية، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، ويسهم في إعداد الكوادر البشرية الشابة والمميزة والمؤهلة عملياً من أبناء وبنات الوطن تمهيداً لانضمامهم للعمل في وزارة المالية، وتطوير مهارات المشاركين بالبرنامج وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين خلال مدة البرنامج التي تمتد إلى 18 شهراً تنتهي بالتوظيف لمجتازي البرنامج بنجاح مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة في بداية البرنامج.

في حين سيخضع المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، وستبدأ الوزارة استقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر موقعها الرسمي ابتداء من الأحد 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 8 ديسمبر 2019، ولمدة خمسة أيام.