"مسك الخيرية" توثق التاريخ السعودي عبر القصص المصورة

وقعت "مانجا" للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية) ودارة الملك عبدالعزيز، مذكرة تفاهم، في مقر مركز مبادرات مسك بالرياض.

ويهدف مشروع توثيق تاريخ الدولة السعودية عبر القصص المصورة (المانجا) والرسوم المتحركة إلى توثيق الشخصيات التاريخية والأحداث المهمة في تاريخ المملكة، منذ الدولة السعودية الأولى عام 1744 حتى تاريخنا المعاصر، وعرضها في قالب شيق وجذاب موجة للأجيال الناشئة والصاعدة، بهدف تثقيفها وتعريفها عن التضحيات والبطولات التي بذلت لنصل إلى ما نحن فيه من خير وسلام. ومن المخطط أن يتم الإنتاج بالتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في اليابان في هذه المجالات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، من المخطط أن يبدأ المشروع هذا العام ليستهدف المشروع طلاب المدارس والشباب باستخدام فن المانجا الأصيل، والذي يعد أساس صناعة الرسوم المتحركة في اليابان والأفلام حالياً في هوليوود.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك وشركة مانجا للإنتاج، بدر العساكر، أن هذا المشروع يأتي في ظل الدعم غير المحدود والعناية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوثيق تاريخ المملكة والجزيرة العربية، وفي ظل توجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التي تصب في رعاية الأجيال الشابة برؤية ثابتة ترسخ دور الأجيال السابقة وتبني عليها مجد الأجيال القادمة.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع دارة الملك عبدالعزيز التي ستتولى الإشراف العلمي والمراجعة التاريخية للحقائق وتصاميم الشخصيات والبيئات، حيث من المخطط الاستفادة من مخرجات المشروع في المتاحف الوطنية والمطبوعات العلمية والتعليمية ذات العلاقة بتاريخ المملكة.

بدوره، عبر الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، فهد السماري، عن شعوره بالفخر بعد زيارته لمركز مبادرات مسك، قائلاً إن "هذا المشروع العظيم نتاج قيادة عظيمة وَعَت التاريخ وفكرت في الوطن وشبابه ومستقبله، هو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وارتبط نجاح العمل بإدارته النشطة والمبدعة والمسؤولة"، لافتاً إلى أن "توقيع دارة الملك عبدالعزيز مع شركة مانجا ما هي إلا خطوة نوعية في تقريب التاريخ الوطني للشباب".

إلى ذلك بيّن الرئيس التنفيذي لمانجا للإنتاج، عصام بخاري، أن الشركة ستعمل على هذا المشروع بإشراف ومشاركة الكفاءات السعودية، وستتضمن العقود توفير فرص تدريبية للشباب الموهوبين والموهوبات من المملكة، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية محلية في مجال القصص المصورة (المانجا)، مما سيسهم في نقل هذه المعرفة من خبراء عالميين وتوطين هذه الصناعة وتعزيز الاقتصاد المعرفي القائم على الإبداع والابتكار.

يذكر أن مانجا للإنتاج سبق وأطلقت كنز الحطاب، الذي كان أول عمل سعودي عربي يبث في اليابان وعلى أشهر محطات التلفاز، كما وقعت عقد تنفيذ مسلسل رسوم متحركة مع شركة توي أنيميشن وفيلم سينمائي، إضافة إلى إسهاماتها في مجال ألعاب الفيديو وتوفير الفرص التدريبية ورعاية الموهوبين ودعمهم.