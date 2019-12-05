الأكبر في الشرق الأوسط.. الرياض تحتضن مهرجان MDL Beast

تدشن العاصمة السعودية الرياض مهرجان الموسيقى MDL Beast، والذي يقام لأول مرة في العالم، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويجمع الموسيقى والفن والثقافة.

ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز، تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 مليون زائر.

وسيكون عشاق الموسيقى في السعودية والمنطقة والعالم على موعد مع احتفالية كبرى تتسع لـ70 ألف شخص، حيث سيشمل المهرجان 18 عنوانًا عالميًا و28 عرضا عالميا بما في ذلك Afrojack و Camelphat و J Balvin و Tiësto، حيث سيحل من أبرز الضيوف كل من: ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat و DJ Duo Dish Dash، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستعلن مشاركتهم خلال الأيام القادمة.

وتعليقاً على هذا الحدث الفني الكبير، قال الفنان العالمي ستيف أوكي: عندما دُعيت إلى مهرجان MDL Beast في الرياض، شعرت بسعادة غامرة بأن يصبح هذا المهرجان في المملكة، سيكون حدثا رائعا مع الكثير من الأعمال والكثير من الأسماء الجديدة، ولا يمكننا الانتظار لنكون جزءًا من هذه التجربة الاستثنائية.

من جهته، أكد أحمد العماري، دي جي وعضو فريق المهرجان، أن MDL Beast أكثر من مجرد مهرجان موسيقي، بل هو منصة تضم العديد من المشاريع بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، واستوديوهات التسجيل، ومؤسسات غير ربحية تروج لتعليم الموسيقى.

إلى ذلك، ختم قائلاً "نحن نثق أن MDL Beast سيكون حدثًا لم يسبق له مثيل ولا يمكننا الانتظار لتجربة هذا المعلم الموسيقي مع الجمهور السعودي".